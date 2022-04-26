大陸股市近期受到內憂及外患兩大夾擊，保德信投信指出，近一年來大陸股市不平靜，但從評價面來看已具備投資吸引力，目前滬深300指數自高點回落34.3％，中證500指數同樣自高點拉回29.8％，兩大指數本益比都已遠低於5年均值，投資人不妨透過三大觀察指標，分批逢低承接陸股投資。

PGIM保德信中國中小基金經理人張玉佩表示，這波陸股弱勢主要受內外四大衝擊，對內包括北京部分區域管控升級、市場對中國經濟下行的擔憂，以及貨幣政策力道不如預期。由於中國政府堅持捍衛清零政策，封城造成停工使得貨運無法出口，也拖累服務業、餐飲等國內消費力道，預期停產效應將於第二季將大幅顯現。

再者，近期中國貨幣政策力道低於預期，即使人行在15日宣布，自25日降準1碼，相當釋放5300億人民幣資金，但上週公布最新貸款市場報價利率（LPR）維持不變，導致信心面影響湧現。

外部變數方面，張玉佩指出，美國加速升息壓抑北向資金流入Ａ股的速度，此外，上週美股下挫使A股在內的亞股收低，同時美國緊縮政策亦部分壓抑人行貨幣寬鬆的空間。

不過，張玉佩認為，大陸股市經歷這波大幅回檔後，目前的本益比位於5年平均值之下，投資價值浮現，滬深300指數本益比約11.85倍，低於過去5年平均的13.17倍，中證500指數目前本益比16.63倍，更是遠低於5年均值的25.61倍，評價面已回落至合理水位，可透過定時定額累積部位以靜待反彈時機。

張玉佩建議，投資人不妨透過三大指標，檢視中國經濟是否已具備落底止穩條件，首先是第二季經濟下行已成市場共識，建議觀察後續消費、社融等經濟數據，根據歷史經驗，中國官方對於GDP目標勢在必行，為了提振經濟，接下來有望大幅釋出政策紅利，且只要疫情狀況控制得宜，未來有更多數據驗證經濟改善，市場風險偏好有望逐步獲提振。

第二，張玉佩指出，美國貨幣政策緊縮，讓今年來北向資金流出A股金額達275億人民幣，待市場進一步消化趨緊的聯準會貨幣政策後，外資是否轉為流入，可視為市場信心恢復的觀察點之一。最後是3月中旬國務院金融委員會喊話表明穩定資本市場決心，暫時安撫市場對經濟的疑慮，然而政策傳導至終端仍有待時間發酵，短期仍有待政策落地。