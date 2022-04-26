立法院今天投票通過總統蔡英文提名邢泰釗任最高檢察署檢察總長人事案，引發各界關注。中廣董事長趙少康痛批，蔡英文嘴上喊推動司法改革，實際上卻提名為政治服務、選擇性辦案的「檢察總長」，檢察體系的公正超然完全無法令人民期待。他並指出，邢泰釗出任檢察總長，完全無法取得社會信任。

趙少康今天(26日)在臉書表示，在民進黨人數優勢下，立法院沒有過不了的人事案，今天過關的準檢察總長邢泰釗，過去記錄辦藍不辦綠，為民進黨立下不少汗馬功勞，蔡英文給他一條榮升的康莊大道，等於昭告天下「想要升官，就走此路」。

趙少康指出，為了不讓司法淪為行政機關的附庸，今天國民黨、時代力量黨團都不進場替邢泰釗背書，在民進黨席次過半、民眾黨支持下，邢泰釗以65票過關，立法院成了橡皮圖章、高檢署淪為蔡政府東廠，又是完全執政、完全亂政的展現。

趙少康批評，邢泰釗看顏色辦案的爭議多如牛毛，先是重啟早已簽結的三中案，馬英九依廣電法規定退出媒體，特偵組前後鉅細彌遺查了好幾年才查無不法簽結，邢泰釗硬要浪費司法資源重啟調查，洋洋灑灑700多頁起訴書亂槍打鳥，就希望打中一條把馬英九羅織入罪，最後還是一條都沒成立，法院一審判馬英九無罪，重重打臉邢泰釗。

趙少康發現，當偵辦對蔡英文不利的私菸案時，邢泰釗又半路殺出，最後重辦基層、輕縱高層，有人事後榮升「七星上將」，基層則被重判10年。303大停電的根本問題明明是民進黨能源政策失當，邢泰釗卻以「準放火罪、妨害公用事業罪」查辦台電基層員工，還預設立場對外放話「留意反社會份子藉此擾亂民心」，企圖帶風向，把大停電推給「阿共的陰謀」，幫蔡政府卸責的意圖明顯。

趙少康認為，檢察總長的重要性不低於法務部長，必須能杜絕檢察機關辦案不中立，或受行政力介入干預司法等不當行為，未來由邢泰釗出任檢察總長，完全無法取得社會信任，蔡英文嘴上喊推動司法改革，實際上卻提名為政治服務、選擇性辦案的「檢察總長」，檢查體系的公正超然完全無法令人民期待。