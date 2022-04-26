最近一個月，全球出現不少起兒童急性肝炎的病例，有些重症患者還必須要施行換肝手術。不禁令人懷疑是否與新冠疫情有關。學者分析後表示，這場兒童肝炎多數是由腺病毒引發的。但是也可能新冠病毒降低了兒童免疫力，才造成腺病毒擴大感染。
每日郵報(DailyMail)報導，以英國為例，過去4個星期裡，英國總共報告了114例「不明來源的急性肝炎」病例，其中10名患者必須接受肝移植手術。英國衛生官員說，這樣的病例數量不尋常，在三個月內出現的病例數，與前一年的總合病例數一樣多。
大多數的病例發生在5歲以下的兒童患者，他們最初出現腹瀉和噁心，後來出現黃疸，也就是皮膚與眼睛泛黃。其他症狀可能包括深色尿液、灰色糞便、皮膚發癢、肌肉疼痛、發燒、嗜睡、食慾不振和胃痛。
英國衛生安全部(UKHSA)表示，經過驗血調查，這一波兒童肝炎患者大多檢測不到A、B、C、D肝炎病毒，反而患病兒童中有75%發現了腺病毒， 16%的人患有 Covid，因此學者認為，這波兒童肝炎是由一腺病毒引發的，至少四分之三的病例如此。這種病毒是普通感冒的病因之一，打噴嚏流鼻水就會傳播，但是在重症情況時，也會感染到肝臟 。
文章來源：Alarming outbreak of children's hepatitis may have been brought on by Covid lockdown weakening immunity, health chiefs say as two more children need liver transplants in UK and dozens are sick
目前包括美國、愛爾蘭和西班牙、比利時、丹麥、法國、意大利、愛爾蘭、荷蘭、挪威和羅馬尼亞等國都有發現，目前已有一名兒童死亡。日本這兩天也出現類似病例，還未能確定。
英國官員認為，雖然病因與新冠病毒無直接關係，但是所有患病兒童均未接種新冠疫苗，因為他們年紀小。因此一種看法認為，兒童面臨2種病毒的環境中，不成熟的免疫系統會出現捉襟見肘的情況。
學者安慰大眾，沒有理由恐慌，因為在「99%的病例中，肝臟能夠再生」，會重症到需要移植，或因這種情況而死亡的機會很低。
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