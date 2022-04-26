最近一個月，全球出現不少起兒童急性肝炎的病例，有些重症患者還必須要施行換肝手術。不禁令人懷疑是否與新冠疫情有關。學者分析後表示，這場兒童肝炎多數是由腺病毒引發的。但是也可能新冠病毒降低了兒童免疫力，才造成腺病毒擴大感染。

每日郵報(DailyMail)報導，以英國為例，過去4個星期裡，英國總共報告了114例「不明來源的急性肝炎」病例，其中10名患者必須接受肝移植手術。英國衛生官員說，這樣的病例數量不尋常，在三個月內出現的病例數，與前一年的總合病例數一樣多。

大多數的病例發生在5歲以下的兒童患者，他們最初出現腹瀉和噁心，後來出現黃疸，也就是皮膚與眼睛泛黃。其他症狀可能包括深色尿液、灰色糞便、皮膚發癢、肌肉疼痛、發燒、嗜睡、食慾不振和胃痛。

英國衛生安全部(UKHSA)表示，經過驗血調查，這一波兒童肝炎患者大多檢測不到A、B、C、D肝炎病毒，反而患病兒童中有75%發現了腺病毒， 16%的人患有 Covid，因此學者認為，這波兒童肝炎是由一腺病毒引發的，至少四分之三的病例如此。這種病毒是普通感冒的病因之一，打噴嚏流鼻水就會傳播，但是在重症情況時，也會感染到肝臟 。

目前包括美國、愛爾蘭和西班牙、比利時、丹麥、法國、意大利、愛爾蘭、荷蘭、挪威和羅馬尼亞等國都有發現，目前已有一名兒童死亡。日本這兩天也出現類似病例，還未能確定。

英國官員認為，雖然病因與新冠病毒無直接關係，但是所有患病兒童均未接種新冠疫苗，因為他們年紀小。因此一種看法認為，兒童面臨2種病毒的環境中，不成熟的免疫系統會出現捉襟見肘的情況。

學者安慰大眾，沒有理由恐慌，因為在「99%的病例中，肝臟能夠再生」，會重症到需要移植，或因這種情況而死亡的機會很低。