蘭嶼鄉業者日前辦理觀光防疫措施研商會議。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

蘭嶼鄉公所26日公告，遊客必須簽署防疫切結書並出示接種3劑小黃卡。（摘自蘭嶼鄉公所網站）

因應全台本土病例飆升，熱門觀光地區難以管控，台東縣蘭嶼鄉公所26日公告，遊客必須簽署防疫切結書並出示接種3劑小黃卡，若未滿3劑則持PCR陰性或3日內快篩證明，若遊客不幸被通知匡列，所有就地隔離全部費用要自行全額負擔。

蘭嶼鄉公所表示，遊客入島需簽署防疫切結書並提出證明，若無打滿3劑新冠疫苗，至少要有PCR陰性證明，且非居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者等；此外，遊客若不幸被匡列，則得同意蘭嶼防疫中心就地民宿居家隔離，由民宿提1人1室處所進行隔離，但就地隔離期間所有相關費用，由遊客自行全額負擔。

日前新北某國小學生至蘭嶼鄉校外教學，因有學生被匡列，引起當地旅宿業者擔憂，業者日前經「蘭嶼鄉觀光防疫措施研商會議」決議即日起至7月，旅宿業者應自主控管旅客量，自律減少接待觀光客，未來每3個月開會檢討疫情等。

綠島鄉長謝賢裕說，考量綠島衛生所無負壓隔離病房，去年已將鄉公所難民收容中心5個房間重新規畫修繕，今年疫情升溫，不少遊客到了綠島就接獲隔離通知，這些房間已快不敷使用，希望能有專船送居隔民眾回到本島，至於所需費用是否比照蘭嶼，目前仍在與當地民宿業者討論中。