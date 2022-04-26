搶攻端陽送禮與自食商機，瓦城泰統集團旗下七大品牌「瓦城」、「非常泰」、「1010湘」、「時時香」，以及「YABI KITCHEN」、「月月泰BBQ」和「大心」端午節粽禮盒開賣，保留經典必吃的「泰式蝦醬肉粽」及創意「芋香紫米粽」、「椰香榴槤粽」甜粽，今年更推出雞腿肉質軟嫩豐腴，麻油香氣噴發的全新「噴香麻油雞肉粽」，5/27日前於線上「瓦城商城」開放訂購，年年熱賣的4鹹2甜六入組合，每套950元，直接幫客人宅配到家。此外，搭配商城熱銷的泰式冷凍料理包，指定組合享88折優惠，全館滿1,999元再免運。越早下訂還有機會獲得限量早鳥禮「保冷袋」乙只(送完為止)。

瓦城集團表示，消費者可依據自己的喜好選擇三款不同組合的粽子禮盒，分別為年年熱賣的4鹹2甜的「品牌跨界飄香粽 6入」售價950元、3鹹2甜的「經典飄香粽組 5入」售價790元，以及單一口味鹹粽「獨門美味鹹粽 5入」售價899元，除了透過線上「瓦城商城」訂購，亦開放現場門市或LINE官方帳號「wa10」預約，並到店自取的服務。此外，6/3前無論在線上或門市訂購端午粽，都會贈送乙張「288元饗樂美味券」。

瓦城今年推出的全新口味為「噴香麻油雞肉粽」，吸飽薑香與麻油味的糯米包裹著多汁嫩實的雞腿肉，鴻喜菇、蜜栗子、珠貝等豐富餡料不僅加入花生醬提香，特製的辣醬更搭配鹹香花生油蔥酥，味道很好。此外，還有融合瓦城經典美味的「泰式蝦醬肉粽」，以蝦醬口味的香Q糯米包裹餡料，粽身還有滿滿櫻花蝦，其沾醬更搭配口感酥脆的佐料，每一口都能嘗到椰香的甜、蝦醬的鮮、以及多層次的口感。另兩款創意甜粽，則包含超人氣「椰香榴槤粽」與「芋香紫米粽」，除了手工打製的綿密芋泥，還有香Q紫米及椰肉、紅豆，再搭上南洋椰香淋醬等特有的泰式元素，灑上香酥綠豆仁，口感層次豐富。

瓦城商城於端午節期間推出4鹹2甜的六入端午粽禮盒，搭配四款經典料理包可享88折的優惠，「酸辣蝦湯」、「辣炒豬肉」、「綠咖哩椰汁雞」、「椰汁炒牛肉」任你搭配，限時限量只有400組！6/3(五)前還有全館滿1,999元免運費的活動；全台七品牌門市也同步開放三款禮盒現場訂購，5/9(一)開始取貨，可洽各分店詢問。

瓦城經典「泰式蝦醬肉粽」特選肉質軟嫩的梅花肉，慢火燉煮至焦香入味，搭配蜜栗子、珠貝、香菇與鹹蛋黃等內餡，再以加入蝦醬、蝦米與主廚特製醬料大火拌炒的糯米包裹而成，粽身滿滿的櫻花蝦，勾勒出多重層次的濃鮮滋味！微微辣的淋醬搭配香酥佐料升級齒間咬感，完美呈現出瓦城獨門的泰式飄香美味。

「芋香紫米粽」內層為手工打製的綿密芋泥，外層包裹著香Q紫米及椰子肉，再拌入顆粒分明的紅豆粒，增添口感與紅豆香甜風味，再淋上主廚為甜粽特調的南洋椰風香淋醬，灑上香酥綠豆仁一起享用，口口都是豐富層次的馥郁甜香。

「噴香麻油雞肉粽」多汁嫩實的雞腿肉，被飽吸薑香與麻油味的糯米包裹住，內餡還有滑嫩的鴻喜菇、蜜栗子、珠貝等豐盛內餡，更加上花生醬提香，澆淋特製辣醬再灑上鹹香花生油蔥酥，畫龍點睛的提味讓經典美味更加分難忘。