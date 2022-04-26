據澎湃新聞報導，韓國候任總統尹錫悅派遣的「韓日政策協商代表團」今天（26日）拜會日本首相岸田文雄後接受記者採訪時表示，雙方就努力發展韓日關係形成了共識。

韓聯社26日報導稱，韓國國會副議長鄭鎮碩率領的韓日政策協商代表團當天前往日本首相官邸，和岸田文雄進行了25分鐘的會晤。鄭鎮碩簡單介紹說，雙方一致認為，韓日兩國要在新的起跑線上發展面向未來的關係，為共同的利益而努力。他還表示，雙方進行了許多有意義的對話。

鄭鎮碩表示，他轉交了尹錫悅致岸田文雄的親筆信，岸田文雄請他向尹錫悅轉達謝意。鄭鎮碩表示，韓國前總統金大中與日本前首相小淵惠三曾聯合發表的《21世紀韓日新夥伴關係共同宣言》，在正視歷史問題的同時構建面向未來的關係的協議精神應得以繼承發展，這是尹錫悅對新型韓日關係的核心立場。鄭鎮碩說，親筆信中可能包含大意如上的內容。鄭鎮碩表示，岸田文雄也同意站在新的起點繼承發展宣言精神的提議。

鄭鎮碩表示，恢復韓日兩國間的互信至關重要，因此有必要恢復並擴大因新冠疫情停擺的人員往來，同時應通過改善制度為此提供支撐，岸田文雄也有同感。

對於岸田文雄是否出席尹錫悅就職典禮的問題，鄭鎮碩回答說，按照慣例，這要由日方決定，韓方沒有邀請其出席。假使日方表明出席意願，韓方已做好竭誠接待的準備。

據悉，雙方此次會晤還就強徵勞工、慰安婦等歷史遺留問題原則性交換意見。鄭鎮碩表示，日本將查封日企財產變現賠付勞工損失視為非常嚴重的問題，韓方也認識到該問題的嚴重性，今後將傾注外交努力謀求所有當事方都能接受的解法。就日軍慰安婦問題，他表示，兩國要通過外交努力，依據2015年《韓日慰安婦問題協議》的精神，從恢復受害者的名譽與尊嚴、治癒其創傷的角度制定解決方案。報導稱，然而日本政府在上述問題上始終要求韓方拿出解決方案。