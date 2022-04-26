台綜院今公布今年3月111年3月電力景氣指數初估值2.92，全國產業高壓以上用電量較去年同期增加3.32％，整體產業連續8個月呈現熱絡的紅燈，並同步預測3月經濟成長率可達3.3％，估計第1季經濟成長率為3.2％，較主計處2月份公布之預測第1季經濟成長3.0％拉升0.2個百分點。

台綜院分析，台灣受惠新興科技應用、傳產貨品需求不減，3月份出口訂單續呈雙位數成長，推升經濟成長表現；惟國內仍受各業物價紛紛調漲之影響，民間消費成長疲弱。

以產業別分析，全球經濟持續復甦，終端需求續強，國內先進製造業及傳統產業表現亮眼；整體製造業3月份用電量較去年同期增加4.23％，連續13個月呈現熱絡的紅燈；在去年同期基數較高環境下，半導體業用電量仍有超過10％成長率，電腦、電子及光學製品業用電量則有9％成長率。

其中，半導體製造業受惠於5G、高效能運算、車用電子等驅動晶片需求續強，加上半導體業者持續擴增產能，電力景氣指數燈號連續12 個月呈熱絡的紅燈；電腦、電子及光學製品業因企業加速數位轉型進程，雲端資料服務需求熱絡，且供應鏈缺料緩解，電力景氣指數燈號連續7個月呈熱絡的紅燈。

此外，化學材料業3月份因下游防疫產品需求減少，以及國內部分烯烴廠停機定檢，導致廠商產能趨緩，電力景氣指數燈號由代表揚升的黃紅燈轉為持平的綠燈；鋼鐵業則因國際鋼材供需趨緩，且國內鋼鐵大廠進行維修減產之故，3月份用電量轉弱，致使電力景氣指數燈號由代表持平的綠燈轉趨為低迷的黃藍燈。

綜觀來看，隨著數位創新應用持續，半導體業者擴大資本支出，帶動國內外供應鏈廠商深化在台投資，有助提升製造業生產動能，預期出口將持續暢旺。

不過，台綜院也列出對台經濟影響的風險，包括俄烏戰事持續、美國升息、大陸封城及本土疫情等多重負面因素衝擊，對台灣經濟實質影響逐漸發酵，後續對國內經濟成長影響力道，勢必更審慎評估。