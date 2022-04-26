林宥嘉擔任Onitsuka Tiger（鬼塚虎）代言人，大讚單品舒適性。（Onitsuka Tiger提供）

日本時尚品牌Onitsuka Tiger（鬼塚虎）1日在台北101購物中心開設旗艦店，邀請迷幻歌王林宥嘉出席12日的開幕記者會演繹春夏的布勞森套裝，林宥嘉再度受邀穿上創意總監Andrea Pompilio所設計的虎紋上衣，滿版印花非常前衛搶眼，腳踩日本時下最受歡迎的DELECITY 厚底鞋，展現Onitsuka Tiger的2022春夏時尚造型。

DELECITY鞋款備受潮流世代喜愛，簡約鞋面搭配焦糖色鞋底，配色新穎且整體設計具圓弧流線感，使此鞋款別具特色。

歡慶台北101旗艦店開幕，Onitsuka Tiger於再度引進最新潮流鞋—MOAGE MO。這雙鞋完美結合品牌的歷史與現代創意：鞋型靈感來自70年代的復古跑鞋，鞋面色彩大膽地將粉紫與亮藍撞色、並選用麂皮與網布的異材質拼接，鞋底科技含有輕盈回彈的中底以及設計感的寬大外底，兼具時尚穿搭度與舒適性。MOAGE MO有粉紫與全白二色。