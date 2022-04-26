美股跌深反彈，台股26日跟著開高震盪收小紅，外資雖續賣超，但匯出不明顯，在出口商月底拋匯需求進場下，激勵新台幣止跌走揚，終場收在29.31元兌1美元，升值6分，終止連二個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量12.62億美元。

外匯交易員表示，美債殖利率回落，科技股逢低買氣回籠，美股四大指數全面反彈，帶動主要亞股紛紛上漲，但台股開高後反攻力道不足，甚至一度翻黑，最後小漲23點至16,644點，帶動新台幣止跌翻升，盤中一度勁揚1.17角。

外匯交易員指出，外資賣超台股148億元，且已連三賣，但匯出趨緩，反而因出口商月底拋匯作帳需求開始出籠，使得新台幣升勢明顯，但美國聯準會（Fed）5月利率決策會議在即，升息2碼（1碼是0.25個百分點）加啟動縮表預期，美元強勢將延續，國際美元指數不會在101止步，且外資隨時會再落跑，代表新台幣接下來應是偏弱格局不變。