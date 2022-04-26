高雄市26日新增182例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市26日新增182例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市26日新增182例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市26日新增182例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市26日新增182例本土個案，衛生局公布相關足跡。（高市衛生局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市26日新增182例本土個案，外縣市旅遊史、特殊娛樂場所確診者大增，密閉空間仍具高風險，會要求相關機關嚴查是否符合防疫規定，市長陳其邁也公布「3＋4」居家隔離細則。

高市府公布，今日特殊娛樂場所傳播鏈新增33例，外縣市旅遊史增加19例；隔離期間陰轉陽增加20例；密切接觸者（同住親友50例，餐飲娛樂19例，職場30例，高風險場域7例）106例；4例疫調中。

衛生局表示，特殊娛樂場所共14家均傳出確診消息，含7家酒吧、7家酒店。其中「角落酒吧」數量最多，共有8例確診。

陳其邁表示，流行曲線來看，北部地區疫情仍嚴峻，南北移動帶來同住親友感染為今日最大宗，市民務必做好防疫。

針對居家隔離「3＋4」新措施，陳其邁說明，市府會發給居隔者5支試劑，前4天都要快篩，另1支給同住家人、第3天快篩用。居隔者自主防疫期間，需配戴口罩外出採買、工作，教職員工和學生不可到校。禁止員工聚餐或聚會、不可去員工餐廳，或前往人潮擁擠地。

若快篩呈陽，不可搭乘大眾交通工具，可由親友騎車開車接送，或自行前往就醫採檢。

校園防疫部分，確診者的同學、老師都將列為居隔對象，需Pcr，不再列為自主健康管理對象。學生居隔者，同住家長也同樣要居隔「3＋4」，同住家人不需要列自主健康管理。

科任老師若列居隔，不可到校，其同辦公室鄰座九宮格者，也列居隔，其他同仁每兩天篩檢一次，以篩代隔。強烈建議，居隔者和小孩分開住。

補習班建議改以線上授課應急，市府會給予適當補助。未來線上、遠距教學會是常態，會持續與國高中校方討論調整。

確診案例越來越多，陳其邁表示，高市目前仍能做詳細疫調，但未來能否繼續執行是未知數。呼籲確診者須「主動回報」，市府會協助相關單位進行疫調造冊，密切接觸者約2個小時後就會接到衛生局的疫調電話。收到實驗室陽性Pcr通知時，民眾就需進行自主隔離。

陳其邁強調，雖然目前居家隔離制度放寬，但從接觸者追蹤比例、口罩覆蓋率來看，找到感染者、接觸者追蹤做得好、口罩覆蓋率高、特定場所管制社交距離，都能讓R值降低。

高市累積至今日居格者約6000人，符合中央新制、明天能解隔者為5388人，市府27日就有完備措施應對。高市目前自購快篩試劑數量足夠，另向中央申請10萬劑，近日到貨。

陳其邁表示，目前快篩用於居家檢疫為主，針對特定風險職業如計程車司機、特定教育機構、公務機關、維持社會正常運作機關配發。

公司需要員工快篩才能返回職場的情況，陳其邁坦言「市府有責」，會評估急迫性和風險，協助取得快篩試劑。