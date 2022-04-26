受聯準會（Fed）準備加速升息的堅決態度影響，美股22日大跌近千點，創一年半以來最糟糕表現。摩根士丹利警告，標普500指數可能隨時會進入熊市，拋售潮只會更加猛烈，預估下個月將從1月高點跌約20%左右。

外媒報導，摩根士丹利美股策略師（Michael Wilson）周一（25日）報告指出，標普500指數即將大幅下跌，原因是聯準會激進收緊貨幣政策，以及經濟衰退隱憂等風險，引發投資人擔憂找不到資金避風港。

威爾森表示，防禦性類股目前價格昂貴，上漲空間相對有限，標普500指數隨時可能進入熊市，預估下個月將從1月的高點跌約20%左右，市場已經被投資人「精挑細選」，現在不清楚下一次反彈會出現在何時，但就經驗來看，這種情況的發生，往往意味著整體指數大幅下跌，所有類股也將同步重挫。

威爾森續指，經濟正在急遽放緩，美國經濟已經進入經濟週期的末期，在這樣的經濟背景下，聯準會仍採激進收緊貨幣政策，讓投資人越來越擔心，且防禦型類股雖然從11月起，表現相對亮眼，但隨著估值已高，已經沒有更多的上漲空間。