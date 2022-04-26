「台灣民意基金會」今（26日）公布最新民調，總統蔡英文聲望49.9%，民進黨支持度30.3%，中間選民則大幅增加到38.6%，而近期爆出「誰養的狗」風波的民眾黨，支持度下滑到9.2%。有臉書粉專直呼，有「台北神童」之稱的台灣民眾黨主席柯文哲，不知道有沒有預測到這一題？還是就是因為預測到了，更加倍加碼預測？

據「台灣民意基金會」公布的最新民調，總統蔡英文聲望49.9%，較上個月下滑了1.9個百分點。「總統職務表現不贊同率」為35.6%，上升2.2%。贊同蔡英文處理國家大事方式的人比不贊成者多14.3個百分點，與上個月比減少4.1個百分點，意味著蔡英文整體民意支持度處於下滑的狀態。

整體而言，蔡英文的總統聲望目前仍居舒適地位，與去年5月疫情風暴時一次下滑8.7個百分點，跌到45.7%相比，還是相對穩定的狀態。

印度神童點名4／28是關鍵日，要小心能源危機、地緣政治與加密貨幣泡沫化。（圖／翻攝自YouTube《Conscience》）

在政黨支持度方面，20歲以上受訪者中，30.3%支持民進黨、14.5％支持國民黨、9.2％支持民眾黨，時代力量2.6％、台灣基進2.8％，另有38.6％為中性選民。與上個月調查結果相比，民進黨支持度下跌5.8％、民眾黨下滑4.3％、國民黨略增0.5％，中性選民則大幅增加9.5％，也是2018年以來的最高紀錄。

對此，臉書粉專「聲量看政治」26日貼文，「不知道台北神童柯主席有沒有預測到這一題？還是就是因為預測到了，更加倍加碼預測？」