美國「下世代空優」（NGAD）戰機

五角大廈2023年預算申請文件提供了一些有趣的細節，而這或許有助於說明，為何F-22「猛禽」（Raptor）戰機會突然進行不容忽視的新性能測試。

據《動力》（The Drive）網25日報導，相關文件顯示，F-22被當成替代測試機，以實測為「下世代空優」（NGAD）戰機計畫研發的技術。

不過，F-22也將採用相關技術，提早應用在戰機上，以因應新出現的威脅。理論上，早在下世代戰機能部署前，新研發的相關技術和戰力都能加速應用在前線。

事實上，「下世代空優」戰機遠不只是新戰機，或許把這廣泛計畫製造的任何成果稱為戰機，並不是那麼準確。它的目標在於創造一套「系統體系」，以確保美國未來幾十年的戰術空優。

它包括具有高度調適性，並能選擇性載人的平台，航程很遠、生存力增強，並擁有下一代模組化感測器功能。此外，它可能發展出搭檔的無人僚機和武器，並有將它們徹底連接的高端網路架構。儘管「下世代空優」某種形式的驗證機已經飛了一陣子，但機上究竟有那些裝備，至今仍是個謎。