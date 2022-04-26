由高雄市政府輔導籌組的「高雄聯合學習智慧醫療聯盟」，今（26）日由高雄市長陳其邁宣布聯盟正式進駐高雄亞灣5G AIoT創新園區，高雄醫學大學附設中和紀念醫院主導6項AI主題，同時配合其他三家醫院的18項AI主題，進行聯邦式學習驗證與遷移學習，使其可整合至作業流程內，並在醫療場域中實際應用。

陳其邁表示，高雄聯合學習智慧醫療聯盟的成立，最主要是透過聯合學習平台來整合高雄四大醫學中心，還有市府所屬的相關醫療資源，來建構一個台灣最大的，甚至是亞洲地區在醫療領域最大的聯合學習平台，一方面能夠利用相關資源來解決在臨床上的診斷、治療和遠距醫療等服務；另一方面也能夠來進行虛實整合，與亞灣區的5G AIoT的產業能夠順利接軌，擴大高雄在智慧醫療領域的發展。

高醫院長鍾飲文則指出，「高雄聯合學習智慧醫療聯盟」將建立智慧醫療實證場域，提供高雄5G AIoT智慧醫療與跨院聯合驗證確效平台，運用平台成果進行軟體醫材確效機制，加速軟體醫材SaMD產業化加速途徑，帶動高雄智慧醫療產業發展與AI臨床落地應用，高雄的醫學中心都能有「智慧醫院」等級的創新服務，與高醫聯盟的基層醫療院所共同提供暖心的「智慧社區」服務。

鍾飲文院長進一步說明，高醫以智慧門診整合流程、智慧急診緊急救護、智慧住院全人照護、智能急重症連續照護、疾病預測早期示警、智能長照與健康社區等六大方向進行人工智慧導入，讓原本需要花大量人力處理的流程進行再造。同時整合物聯網，透過收集的病患生理數據，預後病患可能會發生的疾病風險或用藥改善。

「智慧住院全人照護」是建置個人化健康照護輔助系統，可提供住院病人查詢用藥、檢查、檢驗結果，並串聯每日排程提醒與衛教，護理人員可導入「臨床護理照護工作智慧輔助系統」，讓系統猶如小秘書在護理人員身邊及時提醒，同步增加跨部門溝通協調，更有效提升護理工作效率，進而提升病人安全。「疾病預測早期示警」則導入「3D全體積自動乳房掃描自動標記、學習和診斷系統」、「以人工智慧分析糖尿病人眼底攝影影像預測腎病變的發生」等，讓民眾可以在罹病初期就馬上獲得治療，提升疾病治癒的可能性。

「智能長照與健康社區」運用「建構現代化全人照護傷口照護中心」技術，可針對慢性病人持續追蹤傷口的變化，並由人工智慧提供有關傷口的相關資訊與就醫建議。透過「智慧透析病人的個人化低血壓預測」，可降低洗腎病人在透析時發生低血壓導致身體不適之機率、心血管事件、廔管阻塞率及死亡率，同時改善透析患者之生活品質。