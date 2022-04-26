為因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情，財政部於周二發布令延長原申報繳納期間在111年5月1日至同年5月31日之稅捐申報繳納期限，以確保納稅義務人權益。

財政部說明，依稅捐稽徵法第10條規定，因天災、事變而遲誤依法所定繳納稅捐期間者，該管稅捐稽徵機關得視實際情形，公告延長其繳納期間。因應近期疫情升溫，須接受隔離治療、居家隔離、居家檢疫、集中隔離或集中檢疫(下稱治療、隔離或檢疫)民眾逐日增加，為配合防疫並兼顧納稅義務人權益，該部就特定對象主動延長原申報繳納期間在111年5月1日至同年5月31日之稅捐申報繳納期限，適用對象為，個人因於原申報繳納期間內接受治療、隔離或檢疫者；營業人、產製廠商、營利事業或教育、文化、公益、慈善機關或團體(房屋稅含非法人團體)因其負責人、主辦會計人員或受委任辦理申報之會計師、記帳士、記帳及報稅代理人，於原申報繳納期間內接受治療、隔離或檢疫者；扣繳義務人因本人、主辦會計人員或受委任辦理申報之會計師、記帳士、記帳及報稅代理人，於原申報繳納期間內接受治療、隔離或檢疫者。

上開適用對象於附表所列展延申報繳納期限屆滿時，仍接受治療、隔離、檢疫者，其申報繳納期限自治療、隔離、檢疫結束之次日起展延20日。應檢附證明文件，本次延長申報繳納期限之適用對象無須事前提出申請，僅須於展延期限內檢具主管機關掣發之隔離治療通知書、隔離通知書或檢疫通知書等相關證明文件，向該管稅捐稽徵機關申報繳納稅款。

財政部進一步說明，111年6月以後應申報繳納稅捐案件是否比照辦理，將視疫情發展滾動因應；另納稅義務人受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響(例如因減班休息致經濟困難)，無法於規定繳納期間內一次繳清稅款者，得依稅捐稽徵法第26條相關規定，於規定繳納期間(含展延期間)內向所轄稅捐稽徵機關申請延期或分期繳納稅款。為便利民眾瞭解財政部因應嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情提供之稅務協助措施，該部網站已建置「嚴重特殊傳染性肺炎專區」(https://www.mof.gov.tw/covid19)提供即時資訊，供各界參考運用。