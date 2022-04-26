集保結算所26日表示，自109年COVID-19（新冠肺炎）疫情肆虐全球，集保依金管會指示，制定因應防疫召開股東會之作業指引，作為公司召開股東會之防疫措施參考，並隨著國內疫情變化及衛生福利部公告修正新的防疫政策，數次滾動精進調整防疫作業指引內容，以符合召開股東會防疫實務需求。經歷2年召開股東會防疫的經驗，各公司及股務機構均能依照防疫作業指引的規定辦理，順利完成召開股東會並兼顧防範疫情。

隨著股東會旺季即將來臨，集保結算所於日前完成召開股東會防疫宣導座談會，請股務單位協助即將召開股東會的公司，在戒慎不恐懼下，持續做好各項防疫措施，順利召開今年股東會。

集保結算所已依金管會指示調整部分防疫作業指引內容，召開股東會的防疫措施，除股東會場應保持空氣流通、會場及公用物品應加強消毒頻率、加強人流控管及保持室內1.5公尺社交距離、出席股東應全程佩戴口罩並配合量測體溫等措施外，並強化公司發放紀念品的排隊動線、增列股東採實聯制的方式及修正會場容留人數限制的規定，公司並要注意衛生福利部是否因應疫情變化公告調整集會活動人數限制。

集保結算所總經理朱漢強表示，配合網路及數位發展，投資大眾使用電子投票出席股東會的比率逐年提升，而這2年雖然有新冠肺炎的疫情影響，但是採用電子投票，不必親臨股東會現場，可避免被感染的風險。今年公開發行公司得以視訊方式召開股東會，朱漢強同時呼籲企業採用視訊輔助股東會，除提供股東另一種參與股東會方式，在疫情嚴峻期間也能降低群聚感染風險，共同為防疫盡一分心力。