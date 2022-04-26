大陸網路界26日再傳有大佬退出，天眼查App顯示，北京網易傳媒有限公司25日發生工商變更，丁磊退出法定代表人及總經理、董事職務，改由網易傳媒CEO李黎接任。

由於近年已有不少大陸互聯網巨頭退出一線工作，諸如阿里巴巴創辦人馬雲、拚多多創辦人黃崢、京東創辦人劉強東等，丁磊退出消息傳出後，大陸網友議論紛紛，有人調侃，「丁磊這是準備養豬呢？」26日早盤，網易港股一度漲超8％，午後網易港股漲6.07％，報141.5港元。

東方財富網26日報導，丁磊作為網易的創辦人，目前是25家公司的法定代表人，且仍擔任網易（杭州）網絡有限公司執行董事和總經理，而網易傳媒為丁磊參股的公司之一。

另外，北京網易傳媒有限公司成立於1999年11月，註冊資本人民幣1千萬元，經營範圍包括組織文化交流活動、軟體發展、廣播電視節目製作等。股東資訊顯示，丁磊為該公司最大股東，持股99％，李黎持股1％。