供給量減少，棉價近1個月，都維持在每磅150美分上下，但價格過高也讓終端產生觀望買氣縮手，下游客戶第二季採購力道有轉弱的跡象。市場指出，國內主要棉紡廠南紡（1440），在低價庫存量漸減少，利差縮水。加上疫情造成越南當地各項成本增加，第二季營運將轉趨保守。

依南紡產銷排程，手上的棉花庫存約5-6個月使用。

雖然庫存棉花平均價格仍低於市價，因此仍有一定的利潤空間；但，南紡指出，近期公司對棉花採購已漸縮手，盡量避免後續承受跌價損失。

由於低價庫存漸少，市場預期，南紡第二季的庫存利差可能縮水。

另外，由於全球通膨加劇，已造成服飾消費市場買氣低迷；南紡指出，第二季客戶下單動能確有降緩。

南紡主要紡紗產線集中在越南同奈；南紡表示，先前疫情帶來的各項成本增加，也讓今年上半年的營運成長及獲利能力有壓。

在供需吃緊的預期下，南紡認為，短期棉價維持高檔的趨勢應該很難轉變，加上通膨等變數的存在，第二季、甚至下半年的市場景氣，恐趨於保守。