110學年度UVL大專排球聯賽公開男一級6強決賽，上屆冠軍國立台北教育大學氣勢旺，26日以25比14、25比17、25比23重挫本季重返一級的國立陽明交通大學，國北教大從104學年賽事起，連7季來到UVL公開男一級4強。

有別於複賽交手時被交大拿下1局，這次過招國北教大首局就勢不可擋，而且每位球員都有發揮，讓交大防守上相當頭疼，加上國北教大後防線有4度在UVL拿下最佳自由球員的張昀亮坐鎮，於攻於守國北教大都佔了不少優勢。

為了避免球員新冠肺炎感染風險，國北教大特地安排球隊在決賽前赴宜蘭移地訓練，球員周子揚認為，也許是大家住在一起，更能感覺到隊友們都已經調整好心態；上屆得分主力宋柏霆於上學期畢業，作為陣中最年長的大學長吳信賢表示，這是球隊必經的過程，學弟們都相當優秀，能即時補上戰力，自己主要扮演在場上輔助的角色，「接下來我們也會畢業，要讓學弟們扛起責任，練習當學長。」

國北教大上季奪下隊史UVL首冠，本季以衛冕者姿態續闖4強，吳信賢坦言：「我們沒有把自己當作是冠軍隊，晉級後就是把每場球打好，輸贏是其次，把過程做得完美一點，不要後悔就好，沒有設定一定要打到哪裡。」