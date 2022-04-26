吳慷仁代言精品家電推出洗碗機。（粘耿豪攝）

吳慷仁帥氣出席代言4年的精品家電新品記者會。（粘耿豪攝）

吳慷仁帥氣出席代言4年的精品家電新品記者會。（粘耿豪攝）

吳慷仁26日出席代言4年的精品家電品牌洗碗機上市發表會，透露剛跟女友邵雨薇交往時做菜頻率滿高，因為想把自己好的一面表現出來，被問拿手菜？他說「那要問邵雨薇」，但覺得邵雨薇做的蛋餅很好吃，因為她自己是愛吃蛋餅吃到成精的人。他也透露五月初將到馬來西亞拍戲，會先提前住一個月做準備，再拍一個月，已經做好可能「染疫」的心理準備。

雖然去年疫情三級警戒期間，他的廚藝曾被邵雨薇評為暗黑料理，不過吳慷仁說自己做菜是屬於「感覺派」，「感覺來了，做起來就滿好吃。心情影響做菜是真的。她有天份，但沒有我厲害，我打工經驗比較多，刀功、火候上、處理碗盤、洗碗應該都是我比較強」。在家事分工上，他自招「我答應都是我洗碗」，「畢竟女孩子，比較惜皮。杯子碗盤也危險，我洗沒關係，應該的。不過以後有洗碗機，就不用擔心了」。他並力讚女友最近在釀梅酒，做各種嘗試，「滿好喝的，有點驚艷！」

五月初即將前往馬來西亞長住兩個月，他說是個難得的機會，「如果不去，就拍不到讓你很喜歡的劇本」，因為最近台灣都是影集居多，他拍完兩部影集，剛好時間上可以銜接，所以提早去做準備，這個新角色，是「心」會有點辛苦，所以提前去住一個月做功課、生活，而且他對馬來西亞不陌生，兩年前去拍戲就住過三、四個月，雖然現在去有點熱，但食物、生活環境他都非常喜歡，感覺很輕鬆，很像他小時候的故鄉高雄，尤其怡保、太平他都非常喜歡。

吳慷仁覺得馬來西亞在面對疫情，已經在做比台灣更開放的事，因為他們已經歷一波很大的流行，現在就是與病毒共存，這也像現在我們即將面對的事，「他們去年底、今年初時壓力就滿大，現在給我的感覺就沒有壓力很大，大家做應該做的事、過該過的生活，該工作就工作、該吃飯就吃飯」。他也坦言已做好有可能染疫的心理準備，「但放心，已經打了3劑疫苗，看後續是否再加強補足」。

他心境上已經轉換，因為病毒不會選地方，有如果中就好好休養，他也準備了很多防疫物品，這幾天都在買藥品，台灣買得到的退燒藥、胃藥、止痛藥等都準備。 他扼腕一直沒跟到買防疫險，現在也來不及買了，「如果中了，就趕快養病吧。重點是不要中啦」。

即將遠行兩個月，裝潢中的新家他也不擔心，就放心交給設計師。他低調地說，反正簡單就好，整理好住人而已，沒什麼大不了，但最近有感受到原物料上漲，幸好都還在可控範圍。日前新家電費帳單遭陌生人偷拍傳上網，連地址也曝光外洩，吳慷仁直言：「滿過分，吃飽太無聊，還把地址拍出來！幸好媒體同業有幫我馬賽克。」