英鎊兌強勢美元匯率周二維持在2020年創下的低點附近。由於擔憂中國封鎖對全球經濟的影響，英鎊等風險資產仍面臨壓力。

周二當地上午9時20分，英鎊小幅下跌0.1%，來到1英鎊兌1.2727美元。周一由於市場擔心中國可能實施新冠疫情措施，投資者購買避險的美元，英鎊兌美元匯率首次出現跌破1.27美元，為自2020年9月以來低位。

中國的上海目前已被嚴格封鎖約一個月，而北京則加大了對2000萬居民進行大規模檢測的計畫，引發了人們對即將到來的封鎖的擔憂。

英鎊兌歐元匯率下跌0.1%，為83.97便士，距離周一觸及的84.41英鎊的近3周低位不遠。

貨幣市場加大了英鎊的壓力，減小了對英國央行五月升息的押注。

荷蘭ING集團全球市場總監Chris Turner表示，對我們來說，今年的關鍵事件之一將是(英國)央行是否會在成長放緩的情況下，繼續收緊政策。

過去3個月裡，英鎊兌美元匯率下跌約5.5%。由於烏克蘭戰爭，英國的地理距離較近，使得英鎊與其它歐洲貨幣一樣顯得更加脆弱。