杏國(4192)研發中SB05PC胰臟癌三期人體臨床試驗(臨床代號CTA68)，獲台灣衛福部核准執行，為SB05PC繼通過美國FDA同意進行三期臨床試驗後，再增一個獲准執行三期臨床試驗地區，杏國期待CTA68三期臨床試驗可加快收案，盡速推動上市。SB05PC預計還會增加地區，獲准執行三期臨床試驗，於各國持續推廣。

杏國研發團隊根據前次CT4006全球三期臨床試驗之試驗數據，仔細分析臨床資料抽絲剝繭後發現，在特定情況的條件下SB05PC能有效增加病人整體存活期，且副作用低可維持病患生活品質。在徵詢專家顧問及外部醫師意見後，擬定SB05PC之CTA68三期臨床試驗設計條件，杏國對此試驗深具信心。

CTA68三期臨床是針對轉移性胰臟癌患者使用FOLFIRINOX一線治療失敗後，使用SB05PC為二線用藥之設計，合併治療後約可延長病人整體存活期達13.7個月。FOLFIRINOX是目前胰臟癌治療整體存活期最長的一線藥物，近年已蔚為主流藥物，然現今仍然沒有 FOLFIRINOX治療失敗後的標準二線用藥，杏國期待SB05PC能優於現有藥品表現，取得FOLFIRINOX治療失敗後的二線用藥的新藥執照。