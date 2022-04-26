新北市張姓男子2019年起利用銀行貸款業務專員身份，夥同廖姓、賴姓民間仲介業者，共同製作各類所得扣繳暨免扣繳憑單等資料，提供給無法出示薪資轉帳證明，但須要申請信貸的人，1年多來詐騙王道、凱基銀行1000多萬元，後續銀行清查下察覺有異，新北地檢署1月時依違反銀行法，聲押禁見張男獲准，昨日再度發動搜索，兵分4路揪出多名共犯。

檢警調查發現，張男曾任凱基銀行業務專員，張男2019年突發奇想利用自身業務專業，夥同從事民間仲介的廖男、賴男，製作假的各類所得扣繳暨免扣繳憑單、綜合所得稅清單及勞工保險被保險人等資料，提供有申貸需求的民眾。

另外，賴男的陳姓友人也提供自己的金融機構帳戶，提供張男作為詐騙款項進出之用，使銀行無法正常評估申請貸款者的信用評價風險，導致逾放貸款額度，張男等人2019年2月至2020年3月間，以此手法詐騙王道、凱基銀行1000多萬元，直至2銀行核對資料後，察覺有異，報案後全案才揭發。

新北地檢署金融犯罪組檢察官吳秉林指揮警政署刑事警察局電信偵查大隊、新北市土城分局及雲林縣警察局刑事警察大隊偵辦，1月間曾執行搜索，聲押禁見張男獲准。昨再度持搜索票，兵分4路搜索廖男、賴男、陳男等3被告、蔡姓證人的住所。

檢方指出，廖男、賴男涉犯加重詐欺、偽造公私文書等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，已向法院聲請羈押禁見，另外，陳男則請回，後續將積極清查及偵辦本案，打擊不法及維護金融秩序。