教育部國教署25日邀集各縣市教育局討論6至11歲學童疫苗接種注意事項，台中市長盧秀燕26日在中市疫情指揮中心記者會中宣布境內國小預計4月29日發放「接種須知暨接種意願書」，5月初回收意願書，並預計在5月11日起於校內開打。
盧秀燕表示，教育部國教署25日邀集各縣市教育局討論6至11歲學童疫苗接種注意事項，台中市同步進行內部準備，4月29日會發放接種需知暨接種意願書，讓小朋友帶回家中讓家長評估是否同意子女接種，且預計在5月初回收，會給家長一定思考時間，並向中央呈報所需疫苗量，如果都順利，會安排在5月11日開始接種疫苗，但仍視中央撥補疫苗的時間。
教育局長楊振昇表示目前規劃兒童莫德納疫苗期程，預訂4月29日發放接種需知及意願書，讓家長在4月30日到5月8日評估是否要讓孩童接種，5月9日到10日回數意願書並進行造冊，5月11日起安排衛生所或醫療院所到校施打。
他也說教育部也6到17歲接種評估暨意願書，他也提醒家長要睡眠充足、不空腹，並在接種前好多補充水份。
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