居家隔離縮短為3＋4天今天上路，副總統賴清德表示，政府會以積極防疫、穩健開放為目標，持續檢討與更新防疫措施。他也呼籲大家，盡快接種三劑疫苗、共同配合防疫指引，並密切注意衛福部的訊息，「我們繼續團結防疫守台灣」。

賴清德表示，面對這波疫情挑戰，為強化台灣防疫韌性，指揮中心宣布兩大重點，請大家一起注意：

一、重點疫調即日起開始實施：確診者發病日或採檢陽性日（無症狀者）前2天起，所接觸者為密切接觸者。原則上不再公布確診者足跡；設置個案自主回報疫調系統，主動配合提供相關名單及聯繫資訊。

二、縮短居家隔離天數為3＋4天：3天居家隔離，1人1室待在家中不得外出，待完成匡列後，安排一次快篩，居隔期滿後，接續進行4天自主防疫；4天自主防疫，每日進行快篩，陰性者可外出工作及採買生活必需品，需全程佩戴口罩，並禁止內用、聚會等；陽性者，配合相關防疫指引前往進行PCR篩檢。

賴清德強調，在防疫的新台灣模式下，政府會以積極防疫、穩健開放為目標，持續檢討與更新防疫措施，以面對各個不同階段的疫情考驗，讓台灣的防疫更有韌性。呼籲大家，面對疫情戒慎不恐慌，請盡快接種三劑疫苗、共同配合防疫指引，並密切注意衛生福利部的訊息，「我們繼續團結防疫守台灣」。