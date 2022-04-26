男星艾成今（26日）在他所開設的馬來西亞餐廳「艾叻沙」臉書開直播，忍痛宣布經營5年的艾叻沙西門町創始店預計在4月30日結束營業。艾成向本報坦言會結束西門町是因為扛不住300萬的虧損，「從疫情第一波開始，我們幾乎每年都虧損100萬，到現在已經負債300多萬了。」

艾成表示西門町創始店每月店租超過20萬，加上人事、原料等支出，每月營收要達到70萬元才有機會打平，他無奈地說：「真的撐不住了，第一波的時候我們想說要賣便當，現在真的沒辦法撐，所以我們股東討論決定先收店。」

他坦言早在2020年疫情爆發時，就考慮過要收店，「我們真的不捨得，覺得疫情一定會好轉，但沒想到真的撐不住了。」艾成苦笑說：「現在實體店面真的不知道該怎麼做...老實說，店裡的業績不只少9成，幾乎完全完蛋的業績，真的不能再等，只能收掉西門店。」

「艾叻沙」自5月1日開始，僅剩慶城街1號跟竹東車站兩間門市，艾成表示竹東車站也有受到疫情波及，但仍維持打平的狀況，至於慶城街1號店，艾成表示一定會堅守下去，他也慶幸好在先前有決定慢慢將品牌轉型，推出料理包並在賣場、線上販售，希望能讓更多人品嚐到南洋美食。