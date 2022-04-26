由宇峻奧汀研發、攜手遊戲新幹線聯合發行的國產手遊《三國群英傳M》，宣布即將在5月舉辦第三屆年度軍團盛會「2022軍團爭霸賽」，於今（26）日開放各大軍團報名參戰，本屆賽事不僅特別鑄造限量賽事紀念NFT，還將送出限量爭霸賽戰酒組等豐富獎勵，讓玩家們可以透過賽事活動，達到更多元的戰略互動及挑戰成就，號召全台好手一起角逐冠軍榮耀！

身為歷屆賽事主辦方的遊戲新幹線總經理張益民表示：「過往賽事均會客製化實體贈品給予玩家，但實體獎品不利於保存和辨識，賽事過後少了永久紀念和彰顯成就的象徵，因此本次賽事特別與原廠團隊帶來最新的數位獎勵機制，推出三種型態的NFT，分別送給18強、4強與冠軍隊伍共計500多位玩家選手，同時也加碼祭出限量爭霸賽戰酒組等豐富獎勵，希望帶給玩家不一樣的賽事體驗與收藏價值。」

獨家打造18強專屬NFT

爭霸賽戰酒等你來拿！

《三國群英傳M》自2020年開辦第一屆「軍團爭霸賽」，總決賽不僅聚集上百位玩家同台競技，更請來遊戲代言人「動力火車」現場開唱賽事主題曲同歡，在玩家、媒體與網路社群間引發熱烈討論，有別於其他MMORPG遊戲大多採5－10人逐隊競爭，《三國群英傳M》獨創的軍團系統開放32 VS 32即時大規模對戰，以職業和兵種多樣化的戰略組合進行城池攻防，考驗軍團間的戰術策略、攻守調度，精彩刺激又變化多端的賽程戰況，每年均吸引超過萬名玩家爭相參與挑戰。

本屆賽事更首度結合數位化獎勵機制，由宇峻奧汀獨家鑄造、發行限量賽事紀念NFT，並透過其專屬平台讓持有NFT的用戶可在期間內獲得遊戲內限定虛寶。此外，官方還邀請本土插畫大師「Alon Chou（周靖淞）」為前4強隊伍量身繪製專屬紀念NFT形象，提供成員們以獨立編碼或軍團署名的方式名留青史，大幅增加NFT收藏的藝術性和流通價值。

Alon Chou（周靖淞）與親筆簽名呂布圖

NFT示意圖

「資格賽」軍團征戰，勝者為王

第三屆「軍團爭霸賽」將採線上直播形式，分為資格賽、18強、4強及冠軍賽，並以此設計了最貼近玩家習慣的兩種賽事模式，除了玩法多樣有趣之外，也兼顧競技比賽最重要的戰術運用與實力展現，提供玩家一個展現自我的舞台。

資格賽以「跨服征戰」系統進行，各軍團可於指定時間自由匹配對手軍團來場1對1競賽，並根據不同軍團和戰場，運用對應戰術取勝，最後依照征戰排行榜取出全伺服器前18強晉級，並由這代表各伺服器的十八路英雄共同爭奪最後的榮耀。

三國亂世，勝者為王

「18強」經典國戰，回歸初心

進入18強的第二階段賽事將回歸玩家對《三國群英傳M》最原始的感動，18強隊伍將透過經典的「國戰系統」搶奪積分，首輪比賽將以三場國戰決一死戰，並取總積分前9名隊伍晉級，再從中決選出最終4強。眾多軍團同場競技，再次考驗玩家的戰術思考及外交手腕，唯有真正的霸主，才能在亂世中獨霸一方。

經典熱血國戰，燃燒你的戰魂

經典熱血國戰，燃燒你的戰魂

比賽期間精彩轉播不間斷

為提升比賽的公平性和可看性，本次賽事將舉行一連串的直播活動，除了18強賽前抽取各隊伍代表之三國勢力，每場比賽也會安排實況轉播及抽獎活動，同時還會開放競猜活動，讓無法參賽的玩家們一起感受賽事氛圍，領取各種好禮，更多詳細資訊請鎖定官方粉絲團。