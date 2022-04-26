1名女網友日前發現機車上被貼紙條，對方因為撞倒機車後視鏡，在原地等了半小時等不到女網友，因此留下紙條寫上自己聯絡方式，誠意滿滿的內容讓女網友直呼「這世界還是有好人的」；其他網友還發現對方的字跡相當工整，大讚「字很漂亮，人格也很棒」。

該女網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他日前在機車上發現1張紙條，上頭寫著「抱歉！您的機車不小心被我碰倒，後視鏡斷了，等不到您本人，維修費用請在告知」，紙條最後有對方的姓氏與聯絡方式，讓原PO相當意外，直呼「這世界還是有好人的」。

女網友發現機車上被貼紙條，對方因撞倒機車後視鏡，在原地等半小時等不到人，因此留下紙條寫上自己聯絡方式，女網友直呼「這世界還是有好人的」。（翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該女網友說原來該名肇事者撞斷機車後視鏡後，直接在現場等了半小時，最後才留下紙條，她後來也真的收到賠償金，發文稱許對方「只想給你一個讚」；其他網友則留言「字很漂亮，人格也很棒」、「好人是要互相的」、「遇到好人」、「字寫很棒」。

也有網友說「當2個都是好人才有圓滿結局，如果被撞是壞人，結局可能會很慘，因為現在社會以不像以前」、「我上次被撞倒，只看到後照鏡的碎片在地上」、「我上次也是，我留紙條結果對方一直都沒有聯絡我」、「真好...我老公的車被人撞兩次了，都沒人留紙條，屁股燈都裂開了」。