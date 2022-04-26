在大陸官媒26日一早喊盤穩市下，港股早盤在網科股帶動下股指上揚，一度收復2萬點大關。但午後受陸股下殺拖累，漲幅快速收斂，恒生指數收盤漲0.33％，汽車股，網路科技股漲幅居前。

華爾街見聞報導，香港恒生指數26日收盤漲0.33％，報19,934.71點，恒生科技指數漲2.87％，報3,915.27點，26日午盤恒生科指曾經大漲5％。

盤面上來看，汽車股，科技股漲幅居前，理想汽車漲近7％，小鵬汽車漲超6％，長城汽車、比亞迪股份等跟漲；京東集團漲近6％，快手漲近5％，美團漲近5％，百度集團、阿里巴巴等跟漲。

報導稱，在官媒發聲穩市失靈下，滬指26日午後漲幅迅速收斂，股指轉而下殺，在市場賣壓大舉出籠下，滬指收報2,886.43點，跌1.44％，成交額人民幣（下同）3,960億元。深成指收報10,206.64點，跌1.66％，成交額4,428億元。創業板指收報2,150.51點，跌0.85％，成交額1,607億元。