晉弘科技公司的眼底檢查鏡可以由專人（左）操作，遠端的醫師就可從電腦畫面（圖右）看到攝影資料。（周麗蘭攝）

傷口照護機是一台攝影機，由專人在社區或長照機構操作，醫師在醫院就可判斷傷口大小、深度，是臨床治療很好的追蹤利器。（周麗蘭攝）

臺大醫院雲林分院2017年成立遠距醫療中心，遠距傷口照護、遠距眼科會診頗受醫界好評，這2案使用的傷口照護機、攜帶式眼底鏡都是國產的資通訊設備，彌補雲林縣整形外科與眼科醫師不足的窘境，晉弘科技公司26日慷慨捐贈5台傷口照護機、3台眼底鏡、3套視網膜影像分析軟體。

臺大雲林分院長黃瑞仁今（26日）代表接受捐贈，並與晉弘科技公司董事長鄭竹明簽訂成立「傷口照護與眼底判讀智慧醫療研發平台」的合作配忘錄。

黃瑞仁表示，近年來慢性糖尿病患增加、專科人力短缺，醫院照護慢性傷口、眼底檢查與判讀的挑戰很大，晉弘科技公司開發的眼底人工智慧辨識系統、傷口人工智慧分析系統正巧符合這些需求，專人在遠端操作把影像回傳院內醫師即可診斷。

他表示，智慧傷口照護機可以很準確拍攝傷口大小、深度，是臨床治療很好的追蹤利器。眼底鏡可精準眼底照相，遠端眼科專業醫師即能判斷就近治療或須轉診；視網膜影像分析軟體可監測視網膜病變，是糖尿病患者迫切需要的遠距設備。

晉弘董事長鄭竹明表示，臺大雲林分院既有的遠距醫療平台提供鄉親全方位、24小時即時傷口照護令人激賞，過去曾與該院執行醫學臨床的研究計畫經驗，共同開發傷口照護醫療器材，進而開發AI輔助診斷軟體，這些在全台都是創舉。

整形外科醫師張惠琇表示，人工智慧的導入對於遠距傷口照護如虎添翼，及時解決次專科醫師不足的窘境，讓遠距的醫療量能更擴大。

新陳代謝內分泌科主任林冠宇表示，目前在該院追蹤的糖尿病個案近3500位，病患每年都需要做一次眼底鏡追蹤，由新陳代謝內分泌科醫師與社區及家庭醫學部的醫師撰寫檢查報告事實上是不小的負擔，盼望未來在定期追蹤糖尿病病友的篩檢結果上，藉由眼底鏡拍攝影像搭配人工智慧分析結果，減輕臨床醫師的負擔，照顧病人更有效率。

副院長馬惠明指出，臺大醫院雲林分院於2017年展開的遠距醫療推出許多獨步全國的資通訊遠距醫療應用，在新冠肺炎疫情後更是順應需求，期待產官學能夠不斷前進，使雲林成為醫療創新的基地、遠距醫療的示範縣分。