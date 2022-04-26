大甲婦女館修繕完工，市議員李榮鴻呼籲市府應妥善利用。(李榮鴻提供／林欣儀台中傳真)

台中市議會今天進行民政業務質詢，議員張瀞分、李榮鴻關心弱勢民眾與女性權益。張瀞分說，豐原戶政所興建至今逾30年，未設置有電梯，對長輩或行動不便者洽公相當不方便；李榮鴻則說，大甲區婦女人數達3萬7540人，近來大甲婦女館終於完工，盼能提供婦女更多服務。

張瀞分指出，豐原區戶政事務所是原豐原市民代表會，興建於1988年，2012年撥給戶政所使用，當時就未設置電梯，但現在豐原區人口數達16萬6000多，民眾洽公若要到二、三樓，對年紀大的長者、行動不便的身障者都相當困擾，呼籲市府儘速規畫電梯，解決此問題。

李榮鴻則說，大甲區的婦女人口數有3萬7540人，若加上大安、外埔，則甲安埔地區有超過6萬1600人，近來大甲婦女館完工，市府應妥善利用，多開設課程或舉辦一些活動，提供婦女更多元的服務，讓她們能有學習成長的空間，也促進身心健康。

社會局長彭懷真表示，大甲婦女館相關修繕工程已完成，館內目前設有大甲親子館、大甲區家庭福利服務中心、大甲婦女及新住民培力中心和第四區居家托育資源中心等，盼落實海線婦幼服務。此外，針對豐原戶政所的無障礙設施問題，副市長黃國榮表示將儘速評估設置。