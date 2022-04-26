中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增6,339例COVID-19確定病例，分別為6,295例本土個案及44例境外移入；本土疫情爆炸，連續4天新增千例確診，高風險縣市也增加為8縣市。新制「3+4」上路首日，累計全台已有9萬人居隔中。

今日新增6,295例本土病例，發病日介於4月1日至25日，其中包含3,104例為無症狀感染。個案分佈為新北市2,076例、台北市1,302例、桃園市1,159例、基隆市409例、台中市263例、花蓮縣212例、高雄市182例、宜蘭縣126例、新竹縣99例、台南市90例、彰化縣85例、屏東縣71例、新竹市63例、台東縣38例、苗栗縣30例、嘉義縣28例、雲林縣27例、南投縣17例、金門縣9例、嘉義市5例、澎湖縣3例及連江縣1例。

指揮官陳時中強調，與確診者親密接觸被匡列隔離，以接到隔離通知為主，接到的時候就進入管理方式，不是以接到隔離單起算。

今日新增44例境外移入，分別自泰國3例及新加坡1例移入，另40例調查中。入境日介於今年4月10日至4月25日。

桃園重點疫情熱區分別是GARMIN台灣國際航電的中壢廠，以及華通電腦蘆竹廠。GARMIN台灣國際航電全廠採檢，已經有141人陽性，多數是外籍移工，有8位是本國籍員工。

北市府為加速確診者疫調與後續防疫、照顧工作，即日起推行「台北市COVID-19確診者自主填報問卷」，在北市醫院完成COVID-19檢驗後，發送簡訊通知居住於台北市的PCR陽性個案。

台北市衛生局表示，簡訊內容會附上自主填報問卷連結，請民眾自主回報姓名、性別、年齡、接觸者、接觸日期、有無適當防護、接觸者居住地、聯絡方式等資訊。完成自主填報後，系統即自動發送關懷簡訊，內容包含居家照護關懷中心網頁連結、連絡電話、緊急就醫需求及其他居家照護注意事項。