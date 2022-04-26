超凡紅裝開放 新角色SSR+【極限】銀牙即將登場 系列活動展開

由包括日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》今（26）宣布，超凡紅裝正式開放，玩家可將橙色卓越擴展卡進階為超凡紅裝，大幅度提升自身戰力，邁向最強之路！此外，全新SSR+角色【極限】銀牙即將於 5 月 1 日覺醒現身，武道巔峰強者的真正實力將完整展現，同時參與遊戲內活動還可免費獲得新角色「等離子舞姬」、幸運禮盒等豐富獎勵，千萬別錯過！

武道的至高者—SSR+【極限】「銀牙」即將覺醒現身！

流水岩碎拳的宗師，被譽為武術界的權威。

武道的至高者SSR+【極限】銀牙

●聲優：山路和弘

●系列：格鬥

●陣營：英雄

●定位：瞬傷閃避，合擊支援

●技能：

▲普攻：陡身肩振。對單體目標2連擊造成120%攻擊力傷害，並觸發合擊。

▲被動：武極之道。開場永久提升自身20%效果抵抗及30%瞬傷閃避（使直接傷害/額外傷害/蓄力傷害/暴走傷害造成僅1點傷害）。

▲絕技：狂瀾速擊。對全體敵人5連擊造成300%攻擊力傷害，有100%概率使隨機3名目標【內傷】（被擊時追加銀牙200%攻擊力的內傷傷害，觸發後效果消失），並觸發合擊。

▲覺醒被動：隨行支援。銀牙攻擊時【崩普】會以相同技能類型對地方目標進行【合擊】。普攻對隨機單體目標造成100%攻擊力的傷害，絕技對全體目標3連擊造成180%攻擊力的傷害（攻擊力與銀牙相同）

《一拳超人：最強之男》武道的至高者SSR+【極限】銀牙 限時招募活動即將登場

超凡紅裝開放！套裝進階，邁向最強之路！

角色裝備中的卓越擴展卡，更高階段解鎖！凡將卓越擴展卡強化至90及，消耗融合劑，圖紙及金幣即可進階為超凡紅裝！進階後，超凡擴展卡強化等級變為0級，主屬性和副屬性的屬性類型不變，升星完全繼承。卓越進階成超凡後，有機率隨機獲得追加效果，且超凡紅裝擁有新的套裝效果，成套進階，邁向最強之路吧！

進階超凡紅裝，邁向最強之路！

世紀最強對決！兩大男神「陳零九」與「孫沁岳」明星表演賽圓滿結束！

為了歡慶此次改版，官方特別邀請「陳零九」與「孫沁岳」參與《一拳超人：最強之男》明星表演賽，並邀請資深YouTuber「深藏blue」共襄盛舉。在對戰環節，「陳零九」連拿多場勝利，準備為戰鬥畫下句點時，「孫沁岳」的金屬球棒以不區意志絕地大反攻，令現場眾人呼聲不斷！緊接在精彩絕倫的比賽後的轉盤活動，「陳零九」、「孫沁岳」、「深藏blue」與主持人更抽出各式限量虛寶大方送給收看直播的玩家們，為明星表演賽劃下完美句點。

「陳零九」與「孫沁岳」明星表演賽圓滿結束，最後究竟誰才是最強之男呢？

五月迎來勞動節，在勞動節《一拳超人：最強之男》也祭出豐富活動與獎勵，除了推出主題活動-城市冒險，只要在活動期間每日登入，即可免費獲得新角色「等離子舞姬」及幸運禮盒，幸運禮盒將隨機開出鑽石、高級徽章經驗卡、高級專屬經驗卡、核能任選箱或擴展經驗卡等多樣獎勵，更多資訊請參考《一拳超人：最強之男》官方粉絲團。

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