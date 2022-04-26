美國、德國、荷蘭、挪威等北約國家，在立陶宛的帕布拉德訓練區(Pabrade Training Area)進行火砲實彈演習，其中美軍派出最新式的M109A7自走砲。

防衛部落格(Defense Blog)報導，參與演習的是美國陸軍第1步兵師第1裝甲旅戰鬥隊的第5野戰砲兵團第1營，他們所使用的M109A7，是M109 系列的最新式火砲，在A6型之後都被稱為「帕拉丁式」(Paladin)，雖然與前幾代都具有相同的駕駛室，但是包括引擎、變速箱、懸吊、轉向系統與履帶都有了更多改進，特別是火砲驅動系統從液壓更換成全電力控制，使得發砲的效率更高。

不過，M109A7並沒有更換射程貧弱的155公釐39倍徑主砲，因此射程沒有提升，常規射程只有20公里，即使換用增程彈也僅增加到30公里，與其他國家出品的自走砲有頗大的射程差距。比如韓國K9、德國PzH2000，以及法國凱撒自走砲，其主砲都採用155公釐52倍徑，基礎射程可達到40公里，增程彈可增進到50公里。