鳳山水庫舉辦兩場大型水資源保育宣導活動，吸引周邊近2000位鄉親踴躍參與，其中小朋友化身「小小水尖兵」，呼籲民眾一同節水抗旱。（柯宗緯翻攝）

鳳山水庫舉辦兩場大型水資源保育宣導活動，吸引周邊近2000位鄉親踴躍參與，其中小朋友化身「小小水尖兵」，呼籲民眾一同節水抗旱。（柯宗緯翻攝）

高雄市大寮區公所近日爭取經濟部水利署補助的水資源保育經費，陸續在鳳山水庫舉辦兩場大型水資源保育宣導活動，吸引周邊近2000位鄉親踴躍參與，其中小朋友化身「小小水尖兵」，呼籲民眾一同節水抗旱。

這兩場大型的水資源保育宣導活動，規畫靜態展示、動態表演、水資源保育宣導列車，也安排國小學童參與的小小水尖兵朗讀分享，以活潑多元的方式為水資源保育教育扎根，呼籲大家一同節水抗旱。

活動內容以靜態展示或動態表演均包含豐富的節水知識，以活潑多元的方式，極力向各年齡層推廣各種省水撇步。自成一區的勇闖水皇宮內，不僅有闖關遊戲，讓大朋友小朋友了解水的教育觀念，闖關完寫學習單後，可獲得精美小禮物；以及讓每個自拍者一試立馬變身水資源保育網美的IG濾鏡拍照體驗小，將水資源保育意涵置入各種趣味遊戲內。

長年深根社區環保的前輩張仁杰老師，描述著現時的嚴峻水情與如何在日常生活中落實節水省水，相信在每一個人努力實踐節水生活下，大家一定能平安的度過這乾旱的一年。