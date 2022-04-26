嘉義市政府備妥防疫包裡有快篩劑、溫度計、口罩、消毒液等防疫物資。（廖素慧攝）

嘉義市26日新增5例確診個案，年齡在12至64歲，其中1例曾參加北港媽祖遶境，市府教育處公布6至11歲施打疫苗「平、慢、靜」3原則，給家長至少7天思考期；另外，嘉華中學傳出有1名學生染疫，市衛生局已到校採檢319名師生教職員工。

嘉義市政府表示，26日新增5例確診個案，其中1例為確診個案的密切接觸者，於居家隔離期間陰轉陽；1例與北部友人聚餐，友人確診後，自行快篩陽性，經醫院PCR採檢陽性；1例有外縣市活動史，出現症狀而就醫採檢陽性；1例參加北港媽祖繞境，自行快篩陽性，至醫院PCR採檢陽性；1例出現症狀而就醫採檢陽性。

嘉市衛生局長廖育瑋表示，嘉義市今年確診累計76人，尚有288人居家隔離，因4月26日起實施「3＋4」防疫措施，27日有240人解除隔離，其中有78人要自主防疫自行快篩。

廖育瑋說，市府已採購約1萬5000組快篩劑，中央本周配發2500組快篩劑，目前尚能因應「3＋4」防疫新措施，中央允諾以後會視疫情撥補快篩劑。

嘉義市政府教育處長林立生表示，滿6歲至11歲學童以「平安、慢慢來、靜靜的」3大準則施打疫苗，施打前由學校調查家長意願，給家長至少7天充分思考，取得家長同意書後，由學校造冊。

再委請5所醫療院所進入校園施打，學校提供適當場所，施打時作防疫資訊宣導、播放輕音樂，舒緩學生焦躁不安的心情。

林立生說，市府已將疫苗施打作業事項函知各國小，本周前會將接種評估暨意願書送達學校轉知家長，視疫苗撥補進度安排接種期程，預估5月中旬開始施打。