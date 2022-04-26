疫情持續升溫，在台北市議員黃郁芬確診後，又添一名議員確診，台北市議員王閔生也在今天宣布自己確診，他表示，因為Omicron的特性，最近疫情來得又快又急。在許多民眾，甚至是市府、議會同仁都陸續確診之際，即使我們辦公室堅持每天做快篩、重視環境與手部清消、提高基本防疫規格，但很遺憾的是，根據PCR檢測的結果，我還是確診了。

王閔生說，根據指揮中心昨天新發佈的「重點疫調」辦法，從2天前起，閔生所接觸的密切接觸者，如同住親友、同辦公室或同工作場域同事，閔生已陸續通知到位。而我本人，也只有今天才開始出現輕微的症狀，並已做好隔離的準備工作，請大家無須慌張，也很感謝各界的關心。

王閔生指出，目前我的團隊也都已經完成家用快篩檢測，結果皆為陰性，未來幾天，辦公室同仁也會遵守「3＋4」的居家隔離新制、停止一切行程與初選活動，直至解隔為止。

王閔生說，Omicron在家戶內傳染力、以及與確診者密切接觸後的染疫機率都遠高出Delta好幾倍，要完全防堵的確不容易。但Omicron輕症的機率高達99.68％，重症甚至只有0.03％，台灣現階段除了有效減災之外，重點還是要轉型為與病毒共存。

王閔生表示，未來隨著確診人數持續處於峰值，大家普遍都會感受到疫情帶來的不便。雖然嚴重的健康威脅已經不如以往，但閔生還是要呼籲大家，請遵照中央流行疫情指揮中心的防疫規定，讓疫情的災害降到最低，以減少醫療、前線醫護人員的負擔。

王閔生呼籲，台灣的防疫策略正在轉型，我們需要多一點團結與防疫的專業，少一點指責謾罵與口水。閔生要感謝這段期間衛生單位的協助，以及前線醫護人員的辛苦付出。感謝您們齊心抗疫，為台灣守住疫情、為人民守護健康，謝謝您們！