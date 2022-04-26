中央防疫指揮中心26日宣布，即日起將確診者的密切接觸者的居家隔離時間由10天減至3天、7天的自主管理改為4天的自主防疫(出門前需快篩陰性)。藉此維持防疫量能，為與疫共存鋪路。

首任疾管局長張鴻仁肯定指揮中心正視「與疫共存」的現實，但比新加坡還是慢快一年，去年7月，台灣剛度過5月的疫情高峰，新加坡就開始實施「與疫共存」政策，以完整接種疫苗來放寬防疫限制，最重要的是透過實踐，逐步讓民眾熟悉並接受防疫新常態。

即使新加坡3月底放寬防疫限制，如室外不戴口罩，但單日確診仍持續下降，近7日降到2千人，死亡人數持續在個位數，而台灣卻是在確診人數快速增加之際，被迫放棄清零，而且準備不足。

由於缺乏像新加坡的教育過程，台灣民眾對於「與疫共存」未有共識，以致指揮中心至今仍不敢過快放鬆防疫限制。

根據台灣民意基金會26日公布的調查，二十歲以上台灣人中，四成五贊成台灣現在就採取「與病毒共存」的政策，四成六不贊成，呈現嚴重分歧。

張鴻仁指出，日本目前對於無症狀者就是採取不隔離的政策，藉此保持收治量能，集中力量收治重症者。日本近7日平均日增確診為4萬人，但死亡人數則控制在40人上下。

對於未來的防疫方向，張鴻仁認為，首先要由中央集權改成地方分權，清零當然需要中央集權，但與疫共存就要將防疫權限下放給地方，例如南投確診人數比北北基桃少很多，可以繼續堅持清零政策，但北北基桃就可以放寬防疫限制。

彰化縣衛生局長葉彥伯26日表示，未來匡列策略朝向只要「戴口罩」、「打滿三劑疫苗」，即便是確診者的密切接觸者也可評估免於居家隔離。

張鴻仁稱讚，彰化縣是全國第一個以「打過三劑疫苗者」作為是否隔離標準的縣市；首先實現「地方分權」的防疫精神。

除了地方分權外，張鴻仁也主張「民眾賦權」，給予民眾更大的防疫自主權，例如，自己是高風險族群（老人和孩童），就應自主減少外出，避免接觸，同時在家中先購置血氧機，減少缺氧死亡的風險；如果自己是低風險族群（年輕又打過三劑疫苗），那就可以維持較正常社交。

張鴻仁指出，民眾應該接受家庭醫師制度，有病不要直接到大醫院，可以先接受家庭醫師的檢視，或是透過網上醫療平台諮詢，把醫療量能留給重症者。

對於台北市長柯文哲預估，年底前，台灣將有逾400萬人確診，其中有4萬人死亡，多位防疫專家都不認同。

新光醫院副院長洪子仁舉香港的數字反駁，由於老年人接種率偏低，香港在這一波疫情中的染病致死率約為0.78%，也就是100萬人染疫，其中有7800人死亡；柯文哲說400萬人染疫，其中有4萬人會死亡，等於致死率是1%，台灣防疫會比香港差？恐怕很多專家都無法接受。

洪子仁認為，只要能維持收治量能，台灣的新冠染疫致死率應該在0.2%至0.4%之間，換言之，每百萬人染疫，死亡人數在2千至4千之間。

洪子仁指出，擴大匡列、加長隔離天數，必須與社會承受程度互相平衡，根據防疫模範生紐西蘭的經驗，在家庭中與確診者接觸才需要隔離7天，其中的第3和第7天快篩，陰性即可解隔離；至於家庭之外的密切接觸者，則完全不需要隔離；至於新加坡的密切接觸者則是不需隔離，只要進行5天的自主監測，也就是每天出門前自主快篩陰性。

根據紐西蘭和新加坡的經驗，洪子仁認為，密切接觸者只要居家隔離3天即可。