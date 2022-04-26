全國國小軟式棒球聯賽25日起至5月1日，在台中金龍、萬壽、東英、太原四座棒球場開打，吸引來自全國48支少棒隊同場切磋；台中在地由力行、塗城、萬豐與春安等4所國小少棒隊參加。運動局長李昱叡表示，在落實防疫的前提下，將持續推動基層棒球風氣，讓基層棒球運動在台中蓬勃發展。
運動局長李昱叡表示，盧秀燕市長非常重視基層棒球運動發展，積極爭取基層棒球賽事至台中舉行，5月將首度舉辦國中女子軟式棒球聯賽，培育基層棒球人才，持續扎根台中基層棒球風氣與實力。
運動局表示，台中市積極推廣酷運動、酷城市，除支持台中市體育總會棒球委員會舉辦金龍盃、人言盃，同時與中華民國棒球協會、中華民國學生棒球運動聯盟合作，陸續爭取許多全國性棒球賽事移師台中舉行；全國國小軟式棒球聯賽今年在台中邁入第三年，高中木棒聯賽(第三階段)睽違十多年後，亦重回台中舉辦，顯見台中基層棒球運動持續蓬勃發展。未來將持續提供各級好手競技交流的平台，帶動台中棒球運動風氣。
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