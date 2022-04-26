林務局嘉義林管處輔導嘉義縣阿里山農民進行林下經濟，農民疏伐林班地上的青剛櫟樹木種植香菇。（張亦惠攝）

嘉義縣阿里山鄉樂野、達邦等部落2年前在林務局輔導下，開始從事「林下經濟」種植段木香菇，用青剛櫟樹木，在木頭內培植菌種，有太空包香菇沒有的獨特香氣，加上部落海拔高，香菇較厚實口感較有嚼勁，受到許多民眾喜愛，是林下經濟中備受歡迎的項目。

菇農也是阿里山鄉代表會副主席的汪之龍說，以前小時候阿公阿嬤其實就有種植段木香菇，但後來因木頭取得不易，加上太空包香菇崛起，價格壓低後部落就改種植其他經濟作物，林務局兩年前開始推廣林下經濟，部落就從段木香菇著手。

汪之龍表示，阿里山有很多土地是林班地，有很多青剛櫟樹木，嘉義林管處輔道部落疏伐，使用青剛櫟木頭種植香菇，從砍樹讓樹走水、鑽洞、植菌、封蠟到採收，大概要6個月時間才能完成。

菇農何幸庭指出，培菌時無論是濕氣、溫度都很關鍵，最重要的是不能有汙染，若有汙染會導致菌種死掉，培植失敗，且植菌期時，日照、起霧都會影響，大家會選在農曆過年前植菌結束，成功率高，段木香菇是最安全且無毒的農產品，另，栽植段木香菇時最怕蛞蝓、螞蟻，因此會在種植周邊灑石灰防治。

段木香菇因有木頭獨特的香氣，加上口感厚實，受到許多消費者的喜愛，烘乾後每斤可賣到2000元且供不應求，汪之龍說，目前部落已有越來越多農民有意願種植，是值得發展的產業。

嘉義林管處表示，林下經濟生產品項包含「段木香菇」、「森林蜜」及「金線連」，2021年導入專業團隊輔導林農，讓林農們信心大增，反應熱烈，參與林下經濟栽植林農，從一開始的5位林農擴增到現在近20位，且部分產品時常供不應求，另，為擴大林下經濟產物效益，也正在研發相關副產品，期待為阿里山林下經濟增添亮點。