大陸央視新聞報導，遼寧省瀋陽市中級人民法院26日一審公開宣判，被告大陸國務院文化和旅遊部前黨組副書記、副部長李金早歷年來在廣西、商務部、文旅部任內，共收賄6550萬餘元（人民幣，下同，約合新台幣2億8492.8萬元）案，依受賄罪判處有期徒刑15年，併科罰金600萬元；受賄所得財物及孳息，依法予以追繳，上繳國庫。

瀋陽中院審理，1996年至2020年，被告李金早先後利用擔任中共廣西壯族自治區黨委常委、自治區人民政府副主席，商務部黨組成員、副部長，前國家旅遊局黨組書記、局長，文化和旅遊部黨組副書記、副部長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在資質審批、平台籌建、工程承攬和職務提拔等事項，提供幫助，非法收受他人給予的財物合計約折合人民幣6550萬餘元。

瀋陽市中級人民法院認為，被告李金早的行為構成受賄罪。鑒於其受賄700萬元係未遂；到案後，能夠如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，贓款贓物已全部追繳，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以從輕處罰。法庭遂作出上述判決。