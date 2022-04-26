自台灣動畫《魔法阿媽》改編，春河劇團近期推出同名舞台劇，並由團長郎祖筠飾演主角魔法阿媽。（春河劇團提供）

春河劇團受到疫情影響延宕一年的作品《魔法阿媽》，近期開演，巡演到台中場次，又遇上疫情升溫，團隊也特別規劃台中場限定「全球線上同步直播演出」選項，讓無法進劇場的觀眾可在家欣賞直播。

春河劇團團長郎祖筠表示，「近兩年劇團演出近乎停擺，能夠再次回到劇場感受到觀眾能量，真心感謝戲迷支持。」

《魔法阿媽》故事描述主角豆豆的媽媽是一名歌仔戲演員，因工作忙碌，只好將他送往阿媽家。都市小孩豆豆到了鄉下，少了科技生活，一度無法適應，有次他因不聽阿媽的話，放了惡鬼闖下大禍，直到阿媽做法事、放水燈才平息風波。

郎祖筠好搭檔趙自強這次特別跨刀演出阿媽家大白狗「西羅」，一出場沒有半句台詞只有肢體伸展，舉手投足充滿喜感。一心戲劇團小生孫詩佩特別演出台中場次豆媽一角，將專業歌仔戲唱功與角色結合。同時還有擅長模仿的演員郭子乾參與演出。

《魔法阿媽》將於4月30日到台中中山堂演出，5月21日到高雄至德堂、7月2日在台南文化中心演出。現場直播場次為4月30日的台中場。