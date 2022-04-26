數位金融時代，實體分行申設量不只年年減，去年三家金融機構申設的六據點至今都還沒開。金管會銀行局副局長童政彰26日表示，2021年核准了三家金融機再申設六據點至今都還沒開業，這六據點必須在一年內開業，應該今年都會完成設置。他指出，近年申設據點的都沒有放棄的情形，只要有申請都會設立，為鼓勵銀行、信合社申設據點，金管會也做了鬆綁。 童政彰指出，去年5月台中銀申設一家分行獲准、去年11月陽信銀行申設3家分行、淡水一信申設2家分行獲准，但目前均尚未完成設置，而待增加地區之申設無人申設。據規定，申設核准後一年內要開業，目前沒有銀行或信合社來申請展延，應該今年都會完成設置。據銀行局統計，國銀分行分行家數從2014年的高峰3,460家降至2021年的3,403家，7年來已消失57家！且申設核准家數從2017年起的24家，逐年下降，已連四降到去年的6家。金管會近年也不斷放寬申設標準。童政彰指出，國銀與信合社在每年5月及11月都可向金管會申請增設分支機構。今年度依法本國銀行及信用合作社申設門檻為「前三年(2019年至2021年)平均稅前淨值報酬率達8.32％」，目前統計有12家本國銀行、20家信合社符合條件。在信合社部份，金管會考量信合社業務單純且主要是服務會員，已作申設據點門檻的鬆綁。將「本國銀行及信用合作社同業平均值之1倍逾5％時，信用合作社申請前三年度平均稅前淨值報酬率達5％以上」的二個條件的5％調降為4％。並增訂「或申請前三年底平均自有資本與風險性資比率達12％以上者」的條件，以兼顧其在地服務及健全經營。為鼓勵金融機構到「待增加地區」設點，金管會也放寬這些地區不必等5月、11月，隨時可以向金管會申請設置分支機構，且金管會銀行局定期在官網上公布待增加地區名單，以利金融機構隨時提出申請。此外，為鼓勵金融機構參與公益活動及協助推動各項政策，金管會將公益慈善、金融教育、金融犯罪防制、中小企業放款成長率、中小企業主為女性之放款核貸績效結果、依法進用足額身心障礙者情形、無障礙金融服務之推動情形(包括是否完成無障礙網路銀行及網路ATM、是否設置無障礙ATM)、收受儲蓄互助社存款及金融機構是否與社會創新組織合作等9項，持續列為本年度金融機構申設分支機構之有利項目。 童政彰指出，為促進城鄉均衡發展及提高金融服務之可及性，金管會將持續鼓勵金融機構多元強化待增加地區金融服務，積極於待增加地區設立分支機構，而鄰近待增加地區之本國銀行分支機構應就近提供支援，並透過各項金融科技，擴大金融服務深度，以利待增加地區民眾亦享有親民、便利、有效率之金融服務，以實現普惠金融之願景。