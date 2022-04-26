李光洙在《殺人犯的購物清單》中飾演擁有超群記憶力和觀察力的超商店員。（愛爾達電視提供）

雪炫在《殺人犯的購物清單》中飾演守護社區的警察。（愛爾達電視提供）

36歲韓國男星李光洙去年告別主持11年的綜藝節目《Running Man》（RM）後，回歸演員身分，積極參與電影和戲劇作品，主演全新推理喜劇《殺人犯的購物清單》中飾演超市老闆兒子，與女團「AOA」雪炫愛情長跑20年，戲外他也與女友李善彬穩交4年，昨（25日）該劇在首爾舉辦記者會，被問到同為演員的女友是否有替他加油打氣時，他一臉甜蜜地說：「不只是今天，平時我們都會支持和鼓勵彼此，感情依舊相當穩定。」超閃回答羨煞現場眾人。

記者會上，2人也分享了對彼此的印象，李光洙先是大讚：「與雪炫之間的默契是100分！」雪炫則回說：「前輩相當細心也很會照顧人，只要有他在現場就是很大的力量。」李光洙聽完馬上改口笑稱，「我要換分數！是5億分才對！」恰巧他們最近都相繼在《偶然成為社長2》當工讀生，李光洙透露，拍攝該劇前就有先學了一些操作機器的方法，對於自己參加節目有很多幫助，節目上則學到了很多實戰經驗，讓他對超市的運營更加了解，「好像兩邊都得到幫助」。

該劇也是李光洙暌違4年推出的電視劇，被問及是否會感到壓力，他先謙虛地表示：「拍攝時與陳熙瓊和金雪炫會相互交流想法，從中獲益良多，也因此減輕不少負擔。」隨後他還補充說到，超市收銀員是生活中不可或缺的人物，所以給人相當熟悉親切的感覺，而「安大成」就像大家周圍都曾遇過的愛管閒事之人，這點跟自己非常相像。

另外，雪炫飾演的「都雅熙」是守護社區的警察，為此她不但狂練腹肌，甚至找教練集訓拳擊，她信心滿滿地說：「這次有不少場動作戲，從畫面看起來很帥氣，希望大家能多多期待。」她也認真地分析「都雅熙只說實話、活潑和積極的一面都跟自己很像，如果要說有什麼不同的話，她屬於只要下定決心，就會馬上實踐的類型，而我的行動力好像比較弱一點。」該劇28日起，每週四、五在中華電信MOD、Hami Video同步跟播。