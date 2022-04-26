苗栗76歲范姓老婦女在去年8月時因跌倒傷及脊椎，在其他醫院接受骨水泥灌漿手術後，仍覺得疼痛不適，甚至無法站立得依賴輪椅，直到今年3月輾轉至大千綜合醫院就醫，才發現原本骨水泥灌漿手術的骨頭已垮掉並壓迫神經，所幸經過手術治療，范婦已能再次行走、不用坐輪椅。

范姓老婦當時手術後，雖然持續回診就醫，但醫師僅開立止痛藥給予治療，在疼痛無法有效緩解的情況下，她漸漸無法站起來，行動都只能仰賴輪椅。大千綜合醫院骨科醫師容志雄表示，從核磁共振檢查發現，范奶奶骨頭垮掉造成的神經壓迫非常嚴重，幾乎接近癱瘓，加上乘坐輪椅太久，雙腳腳踝呈現僵硬、關節攣縮。

容志雄說，經與病人及家屬溝通後，先以手術處理神經壓迫的問題，再將已鬆垮的骨頭重新灌骨水泥並輔以鋼釘支撐，順利解決范奶奶長期痛楚，

他表示，曾有接受脊椎骨水泥灌漿手術的病人如果骨頭再次垮掉，一定要及早回診治療，若拖延太久則容易衍生許多問題，更重要的是，手術恢復後仍需注意預防跌倒及勿提重物，才能防止再次受傷。

他分享另1位個案，89歲的許奶奶因跌倒造成腰椎壓迫性骨折，經骨水泥灌漿手術後順利恢復，但許奶奶認為自己已康復，就到菜園提水澆菜，結果施力不當又受傷，還好及時就醫治療，沒有造成太大的傷害。

容醫師表示，高齡長輩多因骨質疏鬆影響，一旦跌倒就容易釀成骨折傷害、甚至臥床不起，因此日常生活務必做到防跌措施，如有骨質疏鬆的問題，也要配合醫師接受治療。