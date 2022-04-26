停車神器難逃法眼！有網友在中橫公路往武嶺方向發現1輛轎車為停在紅線內，竟用鐵製支架將左側輪胎抬高，降低車身高低差與減緩坡度，不少網友一眼認出該車，該車主疑似已用此手法違停多年，網友笑說「人才！還自備工具」、「雖然一樣違規，但至少不會影響交通」，據悉後來警方就已開單。

臉書「中橫路況交通資訊站」日前分享照片，1輛轎車疑似為停在路邊未設車格的「紅線」內，且因為該處屬坡道，路邊又有台階，車主竟在左側2顆輪胎下方裝設「停車神器」抬起輪胎，就為了降低2測高低差，照片中車子果真停在紅線內，左側輪胎全被抬起。

網友在中橫公路發現1輛轎車為停在紅線內，用鐵製支架將左側輪胎抬高，降低車身高低差與減緩坡度，網友一眼認出該車，車主疑似已違停多年。（翻攝自臉書臉書「中橫路況交通資訊站」）

網友在中橫公路發現1輛轎車為停在紅線內，用鐵製支架將左側輪胎抬高，降低車身高低差與減緩坡度，網友一眼認出該車，車主疑似已違停多年。（翻攝自臉書臉書「中橫路況交通資訊站」）

臉書PO文稱「聽說舉頭三尺有神明，那舉輪3公分有什麼？」據悉該車主已用此方式違停多年，經常在台14甲或中橫公路武嶺至花蓮間路段，網友留言稱「這個是一個阿伯，已經多年都這樣停」、「我前幾天騎機車環島，經過看到就在想，就他最聰明，我們最笨」；臉書PO文稱之後警察就到場開單違停。

其他網友紛紛留言「快20歲的March還敢開上去我也是蠻佩服的啦」、「人才呀！還會自備工具耶」、「雖然一樣違規，但至少不會影響交通」、「上週過去就看到了，停了一週會不會是人出事了」、「要停這麼準也不容易也，高手」、「高手在民間，厲害」、「拖了啦！開單根本就不怕」。