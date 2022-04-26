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摩爾多瓦內部的「國中之國」-涅斯特河沿岸共和國(Transnistria)在早上發生對政府辦公大樓的攻擊後，傍晚又出現兩起爆炸，毀壞了蘇聯時代就運作的俄語無線廣播塔，促使摩爾多瓦總統趕緊召開緊急安全會議。

摩爾多瓦政府對德涅斯特河沿岸地區一直是一種無可奈何的態度，該共和國是在蘇聯解體以後，不願離開的蘇軍將領所成立。雖然莫斯科並未支持，但很難確定俄國方面的實際態度，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭之後。

Blasts hit Soviet-era radio antennae in breakaway Moldovan region, authorities say https://t.co/1B37lQ214c Sounds like false flag — Georgi Gotev & EURACTIV.bg (@GeorgiGotev) April 26, 2022

聯合國秘書長古特雷斯(戴口罩者) 與俄羅斯外長拉夫羅夫。(圖/路透社)

(18:50)聯合國秘書長抵達莫斯科 拜會俄外交部長與普丁

聯合國秘書長安東尼奧•古特雷斯( Antonio Guterres)在星期二抵達莫斯科，先會見俄羅斯外交部長拉夫羅夫(Sergey Lavrov)，然後會見普丁。這是俄羅斯在烏克蘭戰爭爆發以來，最高級別的國際會面。

在與拉夫羅夫的會晤中，古特雷斯再次呼籲盡快停火， 並盡量減少民眾的痛苦。不過俄羅斯駐聯合國副代表德米特里•波利安斯基(Dmitry Polyanskiy)在周一明確表示「現在停火不是好的選擇，因為烏克蘭軍隊會因此重新集結並發動進一步的挑釁。」