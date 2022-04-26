埔里紙教堂心旅行、綠工藝展成果。（新故鄉文教基金會提供／廖志晃南投傳真）

新故鄉文教基金會在文化部及國立台灣工藝研究發展中心支持下，提出「心旅行．綠工藝．生活美地」計畫，以埔里鎮紙教堂與桃米生態村綠色旅遊為基礎，結合工藝傳習及文創商品研發，成果斐然。

《花若盛開，蝴蝶自來》生活漆藝特展成果發表會，26日在於埔里紙教堂登場，包括文化部長李永得、台灣工藝研究發展中心主任張仁吉、埔里鎮長廖志城、南投縣文化局副局長李玉蘭，及南投縣議員陳宜君都參與盛會。

李永得表示，桃米社區凝聚向心力、呈現整體特色，是最原創的地方創生典範，而「心旅行．綠工藝．生活美地」計畫，讓藝術品不只僅供展示，成為生活中的產品，更是創造工藝產業永續發展的最佳示範。

廖嘉展表示，2011年起推動由文化部支持的「再現埔里蝴蝶王國」計畫，讓蝴蝶成為埔里的特色意象，此次成果展就以蝴蝶為主題，透過創作展做全新的轉譯，讓國人認識台灣之美。

陳宜君指出，紙教堂兼具自然生態及工藝之美，感謝文化部及工藝中心培育工藝人才，讓在地特色工藝能夠發揚光大。

「心旅行．綠工藝．生活美地」計畫，包含3大主軸，其中，「心旅行．綠工藝」邀請漆工藝師張賽青、竹藝師徐暋盛，教授漆藝、竹編課程，結合桃米社區綠色旅遊體驗行程；漆藝課程學員以蝴蝶、蜻蛉、青蛙等主題，運用大埔里地區的紙、竹、木等材料，開發具實用性漆藝穿戴飾品，還為「蝴蝶餐」研發漆藝食器。

「桃米，心意實竹」工作坊竹編課程，學習製作健走杖與竹編籃，實踐低碳旅遊及生活中的雅趣。「竹蝶物語」竹編地景藝術，由竹編藝術家蘇素任以桂竹為素材，創作高懸在紙教堂內的《希望之翼》，以4片大型竹編呈現蝴蝶展翅造型。