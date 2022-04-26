大陸宮鬥劇《後宮甄嬛傳》2011年播出後，不僅紅遍兩岸三地，連帶捧紅劇中主角孫儷、蔡少芬、陳建斌等人，即使已播畢11年，也一再重播，依舊還有討論度，而出品公司近日也證實，每年的收益仍然有上千萬進帳。

據陸媒《每日經濟新聞》報導，《後宮甄嬛傳》2011年在電視頻道首播，之後由大陸樂視視頻取得獨家播映權，2013年出品公司「花兒影視」被樂視以9億人民幣（約台幣40億元）收購100%股份，而《甄嬛傳》就在多次重播中，持續替樂視帶來收益。

樂視視頻因《後宮甄嬛傳》，每年都有高額收益。(圖／取自微博)

《甄嬛傳》製片、花兒影視創始人敦勇也表示，該劇與播出平台的版權合約從2011年開始到2017年到期，到期後又再簽約10年，另外還有電視台及其他平台上的收益，平均每年能帶來1000多萬（約新台幣4475萬元）的收入。

而消息傳出後，「樂視視頻」也在微博貼出《甄嬛傳》劇照，並寫下：「有你，是我的福氣。」網友見狀也笑虧「甄嬛傳真是保了平台一生的榮華富貴啊」、「看了十遍以上」、「我現在都還在看」、「別的不說，只求甄嬛傳主演一定要奉公守法」。