中天主播洪淑芬獲母校洛津國小選為百年校慶「傑出校友」，上周出席100週年校慶活動的她謙虛的說：「真的很開心、很榮耀，歷屆畢業的傑出校友非常多，能夠被選上真的很榮耀。」從事新聞工作20年的主播洪淑芬，談及一周出包3次的華視新聞台時，生氣的直言華視螺絲太鬆，「要這樣倒不如把52台還給我們。」

華視分別20日早上7點、9點跑馬燈失誤，24日又將行政院長蘇貞昌的職稱誤植為「總統」，5天內出包3次的行徑，讓外界相當傻眼，洪淑芬生氣表示，「作為一個電視台，他們真的螺絲太鬆，如果他們要這樣經營，還不如還給我們中天，真的太不專業。」吐露一個電視台經營成這樣，真的令人難過又生氣。

洪淑芬返回母校參加百年校慶活動。（洪淑芬提供）

洛津國小針對100周年校慶選出6位榮譽校友、25位傑出校友，身為「傑出校友」之一的洪淑芬難掩內心喜悅，「在榮譽校友中，有施振榮董事，還有我過去採訪過的木雕大師、彰化縣長王惠美，真的很榮幸可以跟各位學長姐一同接受表揚。」

擁有百年歷史的洛津國小，孕育了洪淑芬家族四代人，包括今年高齡92歲的奶奶王小桃、洪淑芬父執輩的兄弟姊妹、洪淑芬及兄弟姊妹到姪子們都在該校就讀，「奶奶是日治時代，也就是台灣光復前的最後一屆，他們那時候叫做鹿港女子公學校。」

奶奶在得知洪淑芬成為傑出校友後，相當驕傲、高興，「她非常開心，很像是她得獎一樣，還跟我的獎座合照。」奶奶在創校一百年特刊上找到自己的名字時，更是難掩興奮的心情，雀躍的跟洪淑芬分享同學名字及唸書時的回憶。

小時候是鼓笛隊的洪淑芬，不僅擔任學校升降旗的要職，還曾多次代表學校參加比賽，睽違多年返回母校，當年教導她的班導吳鎮峰也特地出席活動見證學生成為傑出校友光榮時刻，「我們前兩年開始有了群組，過年回鹿港時都有辦同學會，發現大家都跟小時候一樣，真的很有趣。」洪淑芬笑說自己反差比較大，「我小時候很安靜、沈默寡言，沒想到長大卻成為主播要說很多話。」